Асад выразил соболезнования по поводу крушения Ил-20 в Сирии
10:00 20.09.2018 Источник: Ведомости
Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает сирийской правительственное агентство SANA.
«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в телеграмме.
Асад возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Эта страна, по его мнению, «всегда использовала самые грязные средства для достижения своих грязных целей и осуществления агрессии» в регионе. Ведомости
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