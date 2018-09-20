Правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих
10:05 20.09.2018 Источник: РБК
Правительство в 2019–2020 годах резко увеличит бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников, следует из проекта федерального бюджета, с которым ознакомился РБК. Документом предлагается зарезервировать на эти цели 138,6 млрд руб. в 2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это, соответственно, на 39 млрд и 109 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить еще больше — 284,4 млрд руб. Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.
В том числе предлагается зарезервировать 375 млн руб. в 2019 году на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов. Национальные проекты (их 12) организованы в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года, в их составе планируется утвердить 67 федеральных проектов.
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