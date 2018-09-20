Минкомсвязь предлагает предустанавливать отечественные антивирусы на ввозимые в Россию компьютеры

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Минкомсвязь предлагает через два года ввести обязательную предустановку отечественного антивирусного софта на ввозимые в Россию компьютеры. Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации (ВТО), норму следует обосновать целью обеспечения национальной безопасности, полагают в Минэкономики.

Иностранные участники рынка полагают, что инициатива повредит конкуренции. Коммерсантъ