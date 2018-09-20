Минкомсвязь предлагает предустанавливать отечественные антивирусы на ввозимые в Россию компьютеры
10:20 20.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Минкомсвязь предлагает через два года ввести обязательную предустановку отечественного антивирусного софта на ввозимые в Россию компьютеры. Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации (ВТО), норму следует обосновать целью обеспечения национальной безопасности, полагают в Минэкономики.
Иностранные участники рынка полагают, что инициатива повредит конкуренции. Коммерсантъ
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