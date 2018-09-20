Экс-глава разведки Украины назвал негативные для Киева последствия разрыва Договора о дружбе с РФ
10:32 20.09.2018
Расторжение украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией может иметь негативные последствия для Киева, заявил изданию "Апостроф" бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
— Крым в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь всё же надо иметь твёрдую юридическую базу, а мы даём поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор, — указал Маломуж.
Также генерал считает, что после расторжения договора стоит ожидать обострения в Донбассе и усиления антиукраинской пропаганды. Life.ru
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