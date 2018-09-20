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Новости

Экс-глава разведки Украины назвал негативные для Киева последствия разрыва Договора о дружбе с РФ

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10:32 20.09.2018

Расторжение украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией может иметь негативные последствия для Киева, заявил изданию "Апостроф" бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

— Крым в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь всё же надо иметь твёрдую юридическую базу, а мы даём поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор, — указал Маломуж.

Также генерал считает, что после расторжения договора стоит ожидать обострения в Донбассе и усиления антиукраинской пропаганды.  Life.ru

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