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Джек Ма заявил, что его обещание о создании в США миллиона рабочих мест не может быть выполнено

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11:05 20.09.2018 Источник: РБК

Основатель Alibaba Group Джек Ма заявил, что его обещание о создании 1 млн новых рабочих мест в США не может быть выполнено, поскольку больше не существует предпосылок к дружественному партнерству США и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа.

«Нынешняя ситуация уже разрушила первоначальную предпосылку. Невозможно выполнить обещание, но мы не остановим наши попытки и будем прилагать все усилия для содействия здоровому развитию китайско-американской торговли», — сказал он.  РБК

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