У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФПо его словам, "все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" - попросту дилетантские фантазии"."Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сообщил Конашенков.