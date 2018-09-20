0
0
58
Новости

В США призвали расформировать исполком WADA из-за ситуации с Россией

Добавить в избранное

12:20 20.09.2018 Источник: Lenta.ru

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что необходимо расформировать исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за ситуации с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит Evening Standart.

«WADA и Россия долго играли друг с другом в "гляделки", но WADA все-таки моргнуло. WADA не должно быть на побегушках у Международного олимпийского комитета. Нужно расформировать их исполком и сделать агентство полностью независимым. А сейчас вся эта ситуация просто воняет!» — заявил Тайгерт.

15 сентября «Би-би-си» опубликовало переписку министра спорта России Павла Колобкова и президента WADA Крейга Риди по поводу восстановления статуса РУСАДА. В письме WADA предлагало рассмотреть только те допинг-пробы спортсменов, которые казались агентству подозрительными. Колобков cогласился выполнить требования агентства.

В 2015 году РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Исполком WADA примет решение о восстановлении 20 сентября.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 20.09.2018
В России изменятся номерные знаки автотранспорта
0
30
12:05 20.09.2018
Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис
0
90
12:00 20.09.2018
У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"
0
105
11:32 20.09.2018
В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
0
139
11:20 20.09.2018
Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю государства
0
144
11:05 20.09.2018
Джек Ма заявил, что его обещание о создании в США миллиона рабочих мест не может быть выполнено
0
165
11:01 20.09.2018
Лайки и репосты без экстремистского мотива не могут быть поводом для возбуждения дел - ВС РФ
0
167
10:32 20.09.2018
Экс-глава разведки Украины назвал негативные для Киева последствия разрыва Договора о дружбе с РФ
0
218
10:20 20.09.2018
Минкомсвязь предлагает предустанавливать отечественные антивирусы на ввозимые в Россию компьютеры
0
188
10:05 20.09.2018
Правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих
0
238

Возврат к списку