0
0
33
Новости

В России изменятся номерные знаки автотранспорта

Добавить в избранное

12:32 20.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Уже в 2019 году российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей. Соответствующий ГОСТ утвержден приказом Росстандарта и вступает в силу с 1 января.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 20.09.2018
В США призвали расформировать исполком WADA из-за ситуации с Россией
0
57
12:05 20.09.2018
Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис
0
90
12:00 20.09.2018
У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"
0
105
11:32 20.09.2018
В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
0
139
11:20 20.09.2018
Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю государства
0
144
11:05 20.09.2018
Джек Ма заявил, что его обещание о создании в США миллиона рабочих мест не может быть выполнено
0
165
11:01 20.09.2018
Лайки и репосты без экстремистского мотива не могут быть поводом для возбуждения дел - ВС РФ
0
167
10:32 20.09.2018
Экс-глава разведки Украины назвал негативные для Киева последствия разрыва Договора о дружбе с РФ
0
218
10:20 20.09.2018
Минкомсвязь предлагает предустанавливать отечественные антивирусы на ввозимые в Россию компьютеры
0
188
10:05 20.09.2018
Правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих
0
238

Возврат к списку