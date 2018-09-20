В России изменятся номерные знаки автотранспорта
12:32 20.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Уже в 2019 году российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей. Соответствующий ГОСТ утвержден приказом Росстандарта и вступает в силу с 1 января. Коммерсантъ
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