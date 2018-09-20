0
0
146
Новости

Эксперты ВОЗ назвали самую смертоносную инфекцию на планете

Добавить в избранное

13:05 20.09.2018

Туберкулёз является самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

В 2017 году инфекцией заразились 10 миллионов человек и умерли от заболевания 1,6 миллиона. При этом благодаря усилиям мирового сообщества с 2000 года удалось предотвратить 54 млн смертей от туберкулёза и добиться ежегодного сокращения новых случаев заражения на 2%.

Однако в ВОЗ предупредили, что каждый четвёртый житель Земли является потенциальным носителем инфекции, и призвали к незамедлительным действиям по предотвращению заболевания, увеличению финансирования на борьбу с туберкулёзом. Life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 20.09.2018
Порошенко обещал вычеркнуть из Конституции упоминание о базе ВМФ РФ в Севастополе
0
32
13:32 20.09.2018
Финляндия отгородится от кабанов из России
0
87
13:20 20.09.2018
ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов - СМИ
0
107
13:00 20.09.2018
Южные страны ЕС потеряли контроль над нелегальной миграцией - канцлер Австрии
0
136
12:32 20.09.2018
В России изменятся номерные знаки автотранспорта
1
206
12:20 20.09.2018
В США призвали расформировать исполком WADA из-за ситуации с Россией
0
220
12:05 20.09.2018
Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис
0
205
12:00 20.09.2018
У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"
0
237
11:32 20.09.2018
В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
0
246
11:20 20.09.2018
Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю государства
0
247

Возврат к списку