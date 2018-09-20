Эксперты ВОЗ назвали самую смертоносную инфекцию на планете
13:05 20.09.2018
Туберкулёз является самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения.
В 2017 году инфекцией заразились 10 миллионов человек и умерли от заболевания 1,6 миллиона. При этом благодаря усилиям мирового сообщества с 2000 года удалось предотвратить 54 млн смертей от туберкулёза и добиться ежегодного сокращения новых случаев заражения на 2%.
Однако в ВОЗ предупредили, что каждый четвёртый житель Земли является потенциальным носителем инфекции, и призвали к незамедлительным действиям по предотвращению заболевания, увеличению финансирования на борьбу с туберкулёзом. Life.ru
Новости
- 14:00 20.09.2018
- Порошенко обещал вычеркнуть из Конституции упоминание о базе ВМФ РФ в Севастополе
- 13:32 20.09.2018
- Финляндия отгородится от кабанов из России
- 13:20 20.09.2018
- ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов - СМИ
- 13:00 20.09.2018
- Южные страны ЕС потеряли контроль над нелегальной миграцией - канцлер Австрии
- 12:32 20.09.2018
- В России изменятся номерные знаки автотранспорта
- 12:20 20.09.2018
- В США призвали расформировать исполком WADA из-за ситуации с Россией
- 12:05 20.09.2018
- Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис
- 12:00 20.09.2018
- У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"
- 11:32 20.09.2018
- В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
- 11:20 20.09.2018
- Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю государства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать