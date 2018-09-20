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Порошенко обещал вычеркнуть из Конституции упоминание о базе ВМФ РФ в Севастополе

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14:00 20.09.2018 Источник: РБК

Президент Украины Петр Порошенко ​в ходе ежегодного послания Верховной раде рассказал о судьбе базы Черноморского флота в Севастополе в случае возвращения Крыма Украине. По его словам, упоминание базы российского ВМФ будет вычеркнуто из украинской Конституции.

«Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!» — заявил украинский президент, обращаясь к депутатам Рады.  РБК

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