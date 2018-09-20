Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ прекратить распространять ложь

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о введении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержении незаконной и недостоверной информации. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов.Палаты внесла поправки в статью 315 Уголовного кодекса РФ. Ими вводится уголовная ответственность "за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию", за отказ от распространения лживых или незаконных сведений или от их опровержения.Новым законом статья 315 УК РФ дополняется частью первой, где такие преступления караются "либо штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года".В сопроводительных документах авторы указывали, что "отказом от исполнения судебного решения по прекращению распространения незаконной информации либо опровержению ранее распространенной порочащей или недостоверной информации нарушаются основные конституционные гарантии личности".