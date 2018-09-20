РУСАДА признано соответствующим кодексу WADA - источник
15:12 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим своему кодексу. Об этом сообщил источник в WADA.
"Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу", - сообщил собеседник ТАСС.
Заседание исполкома проходит на Сейшельских островах.
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