0
0
69
Новости

РУСАДА признано соответствующим кодексу WADA - источник

Добавить в избранное

15:12 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим своему кодексу. Об этом сообщил источник в WADA.

"Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу", - сообщил собеседник ТАСС.

Заседание исполкома проходит на Сейшельских островах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 20.09.2018
Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов
0
24
15:00 20.09.2018
Суд отправил Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу
0
93
14:32 20.09.2018
На палубе авианосца "Джордж Буш" матроса разрубило винтом самолета
0
140
14:12 20.09.2018
Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ прекратить распространять ложь
0
159
14:00 20.09.2018
Порошенко обещал вычеркнуть из Конституции упоминание о базе ВМФ РФ в Севастополе
0
167
13:32 20.09.2018
Финляндия отгородится от кабанов из России
0
201
13:20 20.09.2018
ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов - СМИ
0
216
13:05 20.09.2018
Эксперты ВОЗ назвали самую смертоносную инфекцию на планете
0
220
13:00 20.09.2018
Южные страны ЕС потеряли контроль над нелегальной миграцией - канцлер Австрии
0
206
12:32 20.09.2018
В России изменятся номерные знаки автотранспорта
1
270

Возврат к списку