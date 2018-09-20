Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент СШАсегодня в своем Twitter потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире."Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он.