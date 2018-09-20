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Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР

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17:00 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы республики на назначенных на 11 ноября выборах. Это решение было озвучено в четверг на форуме общественных организаций "Будущее Донбасса", состоявшемся в центре Донецка на площади имени Ленина.

"Мы стремительно набираем скорость и останавливаться не будем... Вместе, плечом к плечу, мы пойдем навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку, у нас вместе все получится", - сказал присутствующим Пушилин.

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