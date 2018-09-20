Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республикизаявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы республики на назначенных на 11 ноября выборах. Это решение было озвучено в четверг на форуме общественных организаций "Будущее Донбасса", состоявшемся в центре Донецка на площади имени Ленина."Мы стремительно набираем скорость и останавливаться не будем... Вместе, плечом к плечу, мы пойдем навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку, у нас вместе все получится", - сказал присутствующим Пушилин.