Объявлен короткий список Букеровской премии
17:12 20.09.2018
Объявлен шорт-лист престижной Букеровской премии. В него вошли шесть англоязычных авторов, сообщается в Twitter премии. Это британцы Анна Бернс, Дейзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также представительница Канады Эси Эдугян.
Все они получат по £2,5 тысячи, а победителю выплатят £50 тысяч.
В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо». bfm.ru
Новости
- 17:00 20.09.2018
- Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
- 16:32 20.09.2018
- Новое отравление в Солсбери в британской полиции назвали инсценировкой
- 16:18 20.09.2018
- WADA подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства
- 16:00 20.09.2018
- Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть
- 15:32 20.09.2018
- Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов
- 15:12 20.09.2018
- РУСАДА признано соответствующим кодексу WADA - источник
- 15:00 20.09.2018
- Суд отправил Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу
- 14:32 20.09.2018
- На палубе авианосца "Джордж Буш" матроса разрубило винтом самолета
- 14:12 20.09.2018
- Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ прекратить распространять ложь
- 14:00 20.09.2018
- Порошенко обещал вычеркнуть из Конституции упоминание о базе ВМФ РФ в Севастополе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать