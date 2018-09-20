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Новости

Объявлен короткий список Букеровской премии

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17:12 20.09.2018

Объявлен шорт-лист престижной Букеровской премии. В него вошли шесть англоязычных авторов, сообщается в Twitter премии. Это британцы Анна Бернс, Дейзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также представительница Канады Эси Эдугян.

Все они получат по £2,5 тысячи, а победителю выплатят £50 тысяч.

В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».  bfm.ru

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