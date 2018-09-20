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Новости

В Лондоне появились парковки "только для наркодилеров"

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17:32 20.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Парковки "только для наркодилеров" и дорожные знаки "Уступи дилеру дорогу" появились в восточном Лондоне. Местные жители наняли художников из группы Columbia Road Cartel, чтобы таким образом привлечь внимание к наркопреступности в округе Тауэр-Хамлетс.

По словам местных жителей, ситуация с наркотиками резко ухудшилась в последние годы: на улицах стало все больше дилеров и наркоманов, которые разбрасывают использованные иглы в подъездах.

Пенни Крид, зампредседателя ассоциации жильцов Columbia Road рассказал, что наркоманы на этой улице собираются в группы по восемь-десять человек и ждут дилеров. "Машины и мопеды заезжают на тротуар, у них очень опасное вождение. Сына одного местного жителя сбил такой наркодилер". По словам Крида, наркоманы заходят в жилые дома. На лестницах в подъездах остаются их иглы и даже кровь.

В соцсетях жители района возмущаются, что уже несколько недель ждут замены ламп фонарей, которые разбил наркоторговец. Но снять знаки, установленные в рамках акции, коммунальные службы приехали уже через несколько часов.  Русская служба Би-би-си

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