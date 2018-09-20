0
0
103
Новости

Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления

Добавить в избранное

18:00 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления на Россию в ближайшие 6 лет. Об этом он заявил на заседании правительства. Медведев отметил, что кабмину предстоит одобрить макроэкономический прогноз и на ближайшую бюджетную трехлетку, и на более долгосрочный период - до 2024 года.

Он призвал "взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в течение ближайших 6 лет". "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, - максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей, - сказал он. - Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым". "Нужно учитывать ситуацию на мировом сырьевом рынке, а также, не в меньшей степени, возможное расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления", - заявил Медведев. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 20.09.2018
В России зреет решение выйти из Совета Европы - Матвиенко
0
32
17:32 20.09.2018
В Лондоне появились парковки "только для наркодилеров"
0
136
17:12 20.09.2018
Объявлен короткий список Букеровской премии
0
152
17:00 20.09.2018
Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
0
171
16:32 20.09.2018
Новое отравление в Солсбери в британской полиции назвали инсценировкой
0
213
16:18 20.09.2018
WADA подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства
0
196
16:00 20.09.2018
Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть
0
218
15:32 20.09.2018
Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов
0
265
15:12 20.09.2018
РУСАДА признано соответствующим кодексу WADA - источник
0
267
15:00 20.09.2018
Суд отправил Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу
0
303

Возврат к списку