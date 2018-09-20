В России зреет решение выйти из Совета Европы - Матвиенко

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерациина встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом."У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе ПАСЕ.