В России зреет решение выйти из Совета Европы - Матвиенко
18:40 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.
"У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе ПАСЕ.
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