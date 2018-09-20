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Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря - Захарова

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19:20 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива, - отметила она. - Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод".

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