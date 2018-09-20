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США внесли в черный список 33 должностных лица РФ, связанных с ОПК

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20:40 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты внесли в четверг в свой черный список еще 33 должностных лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.

Госсекретарь США Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица", которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.

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