США внесли в черный список 33 должностных лица РФ, связанных с ОПК

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты внесли в четверг в свой черный список еще 33 должностных лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.Госсекретарь США"добавил [в черный список] 33 лица", которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.