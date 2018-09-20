Израильские военные передали России данные о сбитом в Сирии Ил-20
22:00 20.09.2018 Источник: Ведомости
В четверг в Москву в сопровождении представительной военной делегации прибыл командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин.
Израильские военные, как и обещала Армия обороны Израиля (IDF), передали России данные о сбитом над Сирией российском самолете-разведчике Ил-20. «Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью», — говорится в сообщении израильской армии.
Приехавшие в Москву израильские военные также представили Москве итоги расследования инцидента, проведенного IDF, и данные об активности Ирана в Сирии. «Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации «Хезболла», — сообщила израильская армия. Ведомости
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