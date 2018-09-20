Россия к 2024 г. может войти в число 5 крупнейших экономик мира - Орешкин
22:40 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия к 2024 году может войти в число пяти самых крупных экономик мира, преодолев отставание от Германии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе пленарного заседания правительства РФ.
"Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее <...> отставание от Германии", - сказал он.
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