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Новости

Россия к 2024 г. может войти в число 5 крупнейших экономик мира - Орешкин

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22:40 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия к 2024 году может войти в число пяти самых крупных экономик мира, преодолев отставание от Германии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе пленарного заседания правительства РФ.

"Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее <...> отставание от Германии", - сказал он.

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