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Новости

Скончался президент Вьетнама

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09:00 21.09.2018 Источник: Lenta.ru

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Чан Дай Куанг скончался на 62-м году жизни. Причиной его смерти называют последствия тяжелой болезни.  Lenta.Ru

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