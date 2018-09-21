Скончался президент Вьетнама
09:00 21.09.2018 Источник: Lenta.ru
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Чан Дай Куанг скончался на 62-м году жизни. Причиной его смерти называют последствия тяжелой болезни. Lenta.Ru
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