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Новости

Сотрудница аптечной сети в США застрелила трех человек

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09:20 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

В США сотрудница аптечной сети застрелила трех человек. 26-летняя девушка открыла огонь на своей работе, затем покончила с собой, передает NBC News. Это произошло накануне в штате Мэриленд. В США это третий случай массовой стрельбы за сутки. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил трех человек на работе, а в Пенсильвании мужчина ранил четверых в здании суда. Полиция застрелила нападавших.  Эхо Москвы

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