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Петрова и Боширова могли арестовывать в Нидерландах - Bellingcat

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10:05 21.09.2018 Источник: Газета.Ru

Международная группа расследователей Bellingcat утверждает, что россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, ранее арестовывали в Нидерландах.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова писала в своем фейсбуке, что расследования группы Bellingcat вызывают ряд вопросов. В случае с Петровым и Бошировым она подчеркнула, что расследователи не предоставили «ни одного доказательства их «причастности» к отравлению».

Специалисты Bellingcat, после изучения публикаций ряда СМИ, пришли к выводу, что Петров и Боширов связаны с эпизодом весны 2018 года. В то время прокуратура Нидерландов произвела задержание двух россиян на пути в лабораторию швейцарском городе Шпиц, которая, в частности, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Отмечается, что при себе у них были средства компьютерной связи.

Расследователи Bellingcat пришли к выводу, что после этого Петрова и Боширова депортировали из страны и маловероятно, что после этого они могли пользоваться шенгенской визой. Подчеркивается, что последней их поездкой в эту зону была именно Швейцария.

При этом в Bellingcat допустили, что арестованными россиянами могли быть и не Петров с Бошировым.  Газета.Ru

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