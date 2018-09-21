Макрон назвал предложения Британии по Brexit "смелыми, но неприемлемыми"
10:20 21.09.2018
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложения по Brexit, выдвинутые Великобританией в июле этого года. Нынешние условия сделки он назвал «смелыми, но неприемлемыми» с точки зрения экономики. Об этом сообщает французское информагентство France 24.
Во время выступления на пресс-конференции в Зальцбурге, где прошел неформальный саммит Евросоюза, Макрон заявил, что выдвинутые британским правительством предложения можно назвать смелыми, однако в текущих условиях они неприемлемы, поскольку «не учитывают целостность единого рынка». Президент Франции отметил, что «необходимо использовать эти недели» для разрешения текущих разногласий. sovetov.su
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