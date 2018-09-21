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В Танзании перевернулся паром, погибли свыше 40 человек

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10:32 21.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

В результате крушения парома на озере Виктория в Танзании утонули как минимум 44 человека, сообщает AP. Паром выполнял рейс между двумя островами — Юкора и Буголора. Как уточняет CNN, данные о том, сколько людей было на борту, разнятся: число пассажиров оценивается в 400-500 человек. По данным портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки. Местные власти считают, что число погибших может достигать 200 человек.  Коммерсантъ

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