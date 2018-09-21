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Санкции США не отразятся на отношениях Китая и РФ в оборонной сфере - МИД КНР

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11:00 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ужесточение давления США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не отразится на прочных российско-китайских отношениях стратегического партнерства в оборонной сфере. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"КНР и Россия являются стратегическими партнерами, осуществляющими регулярное сотрудничество на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды во всех направлениях, включая сферу [национальной] обороны, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Мы продолжим совместно с Россией реализовывать договоренности, достигнутые между лидерами Китая и РФ".

По словам дипломата, подобное взаимодействие между Пекином и Москвой осуществляется с учетом норм международного права и оказывает положительное воздействие на глобальную и региональную ситуацию, не будучи направленным против третьих сторон.

В четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35 в декабре 2017 года.

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