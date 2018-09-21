Санкции США не отразятся на отношениях Китая и РФ в оборонной сфере - МИД КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ужесточение давления США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не отразится на прочных российско-китайских отношениях стратегического партнерства в оборонной сфере. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР"КНР и Россия являются стратегическими партнерами, осуществляющими регулярное сотрудничество на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды во всех направлениях, включая сферу [национальной] обороны, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Мы продолжим совместно с Россией реализовывать договоренности, достигнутые между лидерами Китая и РФ".По словам дипломата, подобное взаимодействие между Пекином и Москвой осуществляется с учетом норм международного права и оказывает положительное воздействие на глобальную и региональную ситуацию, не будучи направленным против третьих сторон.В четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35 в декабре 2017 года.