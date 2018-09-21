В Австрии выдан ордер на арест экс-лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова
11:32 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Полиция Австрии выдала ордер на арест бывшего лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Его подозревают в незаконном обороте оружия, сообщается на сайте группы. В случае ареста Воротникова могут выдать России.
На родине против активиста возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти и о насилии в отношении полицейского. Поводом стала протестная акция в мае 2011 года. После этого Воротников и его жена, тоже активистка Наталья Сокол вместе с детьми покинули Россию. Эхо Москвы
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