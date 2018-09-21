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Украина подготовила санкции против работающих в Крыму предприятий

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13:00 21.09.2018 Источник: Известия

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий разработало пакет санкций против компаний, занимающихся производством и реализацией химической продукции в Крыму. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения Киева могут затронуть ряд компаний Кипра – «Охна Холдингс Лимитед» и «Летан Инвестментс Лимитед», швейцарскую «Толексис Интерпрайзиз эйдж» и российские «Титанактив», ООО «Химкомснаб» и ООО «Центр оптимальных технологий».

Причиной введения санкций названо продолжение деятельности на территории Крыма вопреки законодательству Украины. Известия

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