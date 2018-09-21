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Новости

Власти Эквадора пообещали не выдворять Ассанжа из посольства в Лондоне

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12:20 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Власти Эквадора пообещали не выдворять Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне. Это сообщила его адвокат Дженнифер Робинсон. В интервью каналу RT она сказала, что основатель «Викиликс» готов понести наказание за нарушение условий его освобождения под залог, на чем настаивают власти Великобритании. Однако Ассанж опасается, что британские власти выдадут его США, где его обвиняют в разглашении секретных документов. Джулиан Ассанж укрывается в эквадорском посольстве с 2012 года. В конце июля стало известно, что Эквадор и Британия ведут переговоры о его выходе из дипмиссии.  Эхо Москвы

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