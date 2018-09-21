Bellingcat "разобралась" с документами Петрова и Боширова
13:05 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы
С помощью документов Александра Петрова и Руслана Боширова можно вычислить других агентов российской военной разведки Международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о главных обвиняемых по «делу Скрипалей».
Номера загранпаспортов Петрова и Баширова, как сообщалось ранее, отличаются только последними цифрами. Между тем, как выяснили расследователи, они также схожи с документом ранее засвеченного сотрудника спецслужб Эдуарда Широкова, которого Черногория разыскивает по линии Интерпола за попытку переворота. «Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба» — констатирует The Insider, отмечая, что «более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить». Эхо Москвы
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