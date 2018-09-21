0
0
81
Новости

Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по требованию Минюста

Добавить в избранное

14:00 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд удовлетворил требование Министерства юстиции РФ о ликвидации общественного движения "СтопХам". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"21 сентября в Московском городском суде было рассмотрено исковое заявление Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве к Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе "СтопХам" о ликвидации общественного объединения. Суд постановил требования ГУ Минюста РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО "СтопХам". Настоящее решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Мосгорсуд", - пояснили в суде.

"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Образована в 2010 году в Москве. Организация действует во многих городах России. Злостным нарушителям ПДД активисты наклеивали на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в интернет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 21.09.2018
ФАС оштрафовала операторов "большой четверки"
0
43
14:12 21.09.2018
РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг - Сторчак
0
56
13:32 21.09.2018
РФ ведет модернизацию "божественной" тяжелой артиллерии - National Interest
0
131
13:20 21.09.2018
Японская космическая станция высадила на астероид Рюгу два посадочных аппарата
0
137
13:05 21.09.2018
Bellingcat "разобралась" с документами Петрова и Боширова
0
211
13:00 21.09.2018
Украина подготовила санкции против работающих в Крыму предприятий
0
185
12:32 21.09.2018
За неделю у российских границ замечены 37 иностранных летательных аппаратов
0
195
12:20 21.09.2018
Власти Эквадора пообещали не выдворять Ассанжа из посольства в Лондоне
0
211
12:05 21.09.2018
Меркель отказалась поприветствовать Мэй на саммите в Зальцбурге - Daily Express
0
257
12:00 21.09.2018
Президент Вьетнама скончался от вирусного заболевания, от которого в мире нет лекарства
0
267

Возврат к списку