Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по требованию Минюста

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд удовлетворил требование Министерства юстиции РФ о ликвидации общественного движения "СтопХам". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда."21 сентября в Московском городском суде было рассмотрено исковое заявление Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве к Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе "СтопХам" о ликвидации общественного объединения. Суд постановил требования ГУ Минюста РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО "СтопХам". Настоящее решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Мосгорсуд", - пояснили в суде."СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Образована в 2010 году в Москве. Организация действует во многих городах России. Злостным нарушителям ПДД активисты наклеивали на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в интернет.