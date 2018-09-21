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РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг - Сторчак

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14:12 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена платить по своим долговым обязательствам "аккуратно и своевременно" даже в случае, если США введут санкции на суверенные бумаги РФ. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах конференции "Розничный инвестор", организованном Московской биржей.

"Мы как ответственный заемщик намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объемах выполнять свои платежные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это (ввод санкций на госдолг РФ) мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не имеют под собой никакого основания", - сказал чиновник.

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