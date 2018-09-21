Переговоры Путина и Лукашенко будут серьезными - Песков

15:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФпрогнозирует, что сегодняшние переговоры главы российского государствас белорусским коллегойбудут продолжительными и насыщенными.В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. "Переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту", - сказал он. Песков пояснил, что "вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны"."Будут очень серьезные переговоры", - отметил пресс- секретарь российского лидера. Он добавил, что в них принимают участие премьер-министры и профильные вице- премьеры двух стран.