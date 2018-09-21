Переговоры Путина и Лукашенко будут серьезными - Песков
15:01 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что сегодняшние переговоры главы российского государства Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будут продолжительными и насыщенными.
В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. "Переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту", - сказал он. Песков пояснил, что "вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны".
"Будут очень серьезные переговоры", - отметил пресс- секретарь российского лидера. Он добавил, что в них принимают участие премьер-министры и профильные вице- премьеры двух стран.
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