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Власти Польши хотели бы разместить базу США на востоке страны, в том числе у границы с РФ

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15:32 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши рассматривают возможность размещения американской военной базы на востоке страны. Об этом заявил в пятницу в интервью радио "Эр-эм-эф Эф-эм" глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Хозяин Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше двух миллиардов долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

"Все понимают, что такое решение, как размещение в Польше постоянных американских баз, было бы большим событием, значительно повлияло бы на безопасность всего региона", - сказал Дворчик, подчеркнув, что "еще слишком рано говорить о конкретных местах".

"Ясно одно: нам бы хотелось, чтобы такое решение было принято, чтобы база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или востоке Польши", - указал он.

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