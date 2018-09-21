В МИДе прокомментировали сообщения о российском плане побега для Ассанжа
16:32 21.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мария Захарова прокомментировала сообщения о российском плане побега Ассанжа из Лондона. Британская газета The Guardian пишет, что в 2017 году российские дипломаты пытались помочь бежать основателю WikiLeaks из Великобритании.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова в интервью «Говорит Москва» с иронией отреагировала на данную информацию:
«Им помог в этом предыдущий опыт: мало кто знает, что побег из замка Иф Эдмона Дантеса, который потом взял оперативный псевдоним граф Монте-Кристо, - это тоже спецоперация российских дипломатов».
По данным издания, российская сторона провела тайные переговоры в прошлом году с людьми, близкими к Джулиану Ассанжу, для того, чтобы оценить возможности организации побега из Великобритании. Отмечается, что был разработан план, по которому Ассанж должен попасть в Россию, где ему не грозит экстрадиция в США. В материале отмечается, российские дипломаты отказались от этого плана, посчитав его слишком рискованным.
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