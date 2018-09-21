В Кремле опровергли сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20
17:00 21.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Песков опроверг сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20. Об этом ранее писала израильская пресса со ссылкой на министра развития Исраэла Каца.
Якобы Владимир Путин не захотел говорить с Башаром Асадом, и сирийскому президенту пришлось посылать в Кремль телеграмму с соболезнованиями.
«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября. В Минобороны России заявили, что борт под удар подставили израильские самолёты. По мнению Владимира Путина, к трагедии привела цепь случайных обстоятельств. Говорит Москва
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