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В РФ растет политическое насилие - доклад

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17:12 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Политическое насилие в России растет с каждым годом. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора". По словам автора доклада Дмитрия Колбасина, насилие стало нормой. 

Как отметил Колбасин, активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам. Эхо Москвы

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