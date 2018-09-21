В РФ растет политическое насилие - доклад

17:12 Источник: Эхо Москвы

Политическое насилие в России растет с каждым годом. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора". По словам автора доклада, насилие стало нормой.

Как отметил Колбасин, активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам. Эхо Москвы