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Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Мэй

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17:32 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике. Об этом она сказала в пятницу во время выступления по британскому телевидению.

"Вчера [глава Евросовета] Дональд Туск сказал, что наши предложения [по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия] подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", - отметила она, добавив, что считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.

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