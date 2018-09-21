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Президент Сербии заявил, что не существует силы, способной заставить его признать Косово

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18:00 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что никогда не признает независимости Косова. "Не существует силы, которая бы заставила меня это сделать (признать независимость Косова)", - сказал президент, беседуя в пятницу с журналистами. "Я всегда готов разговаривать по существенным и содержательным вопросам, всегда открыт для диалога, но никогда не буду открыт для унижения Сербии, признания Косова, чтобы Сербия при этом не получила ничего. Этого кино вы не увидите", - подчеркнул Вучич.

Он напомнил, что в течение пяти лет пытался найти компромисс по Косову, решить проблему в исторической перспективе, однако в настоящий момент такой шанс практически исчерпан.

Наблюдатели отметили смену тональности сербского лидера после его выступления в Косовска-Митровице 9 сентября. На основе последних заявлений Вучича эксперты делают прогнозы, что косовский конфликт снова вернется в разряд "замороженных".

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, а также пять членов ЕС.

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