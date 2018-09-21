"Альтернатива для Германии" поднялась на 2-е место в рейтинге популярности в ФРГ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") поднялась на второе место в рейтинге политической популярности в ФРГ. Таковы опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, которое было проведено по заказу телеканала АРД.Первое место с 28% занимает консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы. "АдГ" с 18% обходит на один процентный пункт Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и выходит на второе место. На четвертом месте "зеленые" с 15%, затем следуют левые - 10% и либералы - 9%.Опрос проводился с 17 по 19 сентября, в нем участвовали 1035 человек. Исследование опубликовано на фоне событий в германском городе Хемниц, где в конце августа после драки, предположительно, с беженцами погиб местный житель."АдГ" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.