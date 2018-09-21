0
0
60
Новости

"Альтернатива для Германии" поднялась на 2-е место в рейтинге популярности в ФРГ

Добавить в избранное

19:20 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") поднялась на второе место в рейтинге политической популярности в ФРГ. Таковы опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, которое было проведено по заказу телеканала АРД.

Первое место с 28% занимает консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы. "АдГ" с 18% обходит на один процентный пункт Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и выходит на второе место. На четвертом месте "зеленые" с 15%, затем следуют левые - 10% и либералы - 9%.

Опрос проводился с 17 по 19 сентября, в нем участвовали 1035 человек. Исследование опубликовано на фоне событий в германском городе Хемниц, где в конце августа после драки, предположительно, с беженцами погиб местный житель.

"АдГ" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 21.09.2018
В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности
0
131
18:00 21.09.2018
Президент Сербии заявил, что не существует силы, способной заставить его признать Косово
0
173
17:32 21.09.2018
Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Мэй
0
190
17:12 21.09.2018
В РФ растет политическое насилие - доклад
0
218
17:00 21.09.2018
В Кремле опровергли сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20
0
214
16:32 21.09.2018
В МИДе прокомментировали сообщения о российском плане побега для Ассанжа
0
251
16:12 21.09.2018
Список запрещенных для женщин профессий будет сокращен
0
231
16:00 21.09.2018
Причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО - израильские военные
0
339
15:32 21.09.2018
Власти Польши хотели бы разместить базу США на востоке страны, в том числе у границы с РФ
0
274
15:12 21.09.2018
В МИДе посчитали американские санкции
0
292

Возврат к списку