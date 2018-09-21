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Новости

Францию атаковали тропические шершни

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20:00 21.09.2018 Источник: REGNUM

Тропические шершни вида Vespa veluntina расселились по Франции и нападают на жителей, иногда — со смертельным исходом, сообщает Local.

По данным издания, шершней случайно завезли из Китая в 2004 году, а к 2010 г. насекомые уже расплодились на юго-западе страны. В настоящее время зона обитания этих шершней дошла до французских границ с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.

Отмечается, что за прошедшую неделю в результате нападения шершней скончался 57-летний мужчина, а его подруга попала в больницу с многочисленными укусами.

Как отмечает издание, сам яд шершней не приводит к смертельным случаям, в основном летальный исход возможен, если у пострадавшего есть аллергия, либо же пострадавший пережил очень большое количество укусов. В настоящее время власти призывают жителей не пытаться побороть насекомых самостоятельно.

20 сентября власти итальянского региона Апулия сообщили о массовом нашествии на пляжи ядовитых кубомедуз. Отмечается, что кубомедузы размножились из-за промысловой добычи рыбы, которая употребляет таких медуз в пищу. Власти призывают жителей и туристов не купаться ночью, так как пляжные огни приманивают кубомедуз.  ИА REGNUM

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