Францию атаковали тропические шершни
20:00 21.09.2018 Источник: REGNUM
Тропические шершни вида Vespa veluntina расселились по Франции и нападают на жителей, иногда — со смертельным исходом, сообщает Local.
По данным издания, шершней случайно завезли из Китая в 2004 году, а к 2010 г. насекомые уже расплодились на юго-западе страны. В настоящее время зона обитания этих шершней дошла до французских границ с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.
Отмечается, что за прошедшую неделю в результате нападения шершней скончался 57-летний мужчина, а его подруга попала в больницу с многочисленными укусами.
Как отмечает издание, сам яд шершней не приводит к смертельным случаям, в основном летальный исход возможен, если у пострадавшего есть аллергия, либо же пострадавший пережил очень большое количество укусов. В настоящее время власти призывают жителей не пытаться побороть насекомых самостоятельно.
20 сентября власти итальянского региона Апулия сообщили о массовом нашествии на пляжи ядовитых кубомедуз. Отмечается, что кубомедузы размножились из-за промысловой добычи рыбы, которая употребляет таких медуз в пищу. Власти призывают жителей и туристов не купаться ночью, так как пляжные огни приманивают кубомедуз. ИА REGNUM
Новости
- 20:05 21.09.2018
- Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии - избирком
- 19:20 21.09.2018
- "Альтернатива для Германии" поднялась на 2-е место в рейтинге популярности в ФРГ
- 18:40 21.09.2018
- В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности
- 18:00 21.09.2018
- Президент Сербии заявил, что не существует силы, способной заставить его признать Косово
- 17:32 21.09.2018
- Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Мэй
- 17:12 21.09.2018
- В РФ растет политическое насилие - доклад
- 17:00 21.09.2018
- В Кремле опровергли сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20
- 16:32 21.09.2018
- В МИДе прокомментировали сообщения о российском плане побега для Ассанжа
- 16:12 21.09.2018
- Список запрещенных для женщин профессий будет сокращен
- 16:00 21.09.2018
- Причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО - израильские военные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать