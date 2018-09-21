Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии - избирком
20:05 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, принимавший участие в выборах главы региона от партии "Единая Россия", снял свою кандидатуру с выборов, сообщили в пятницу в региональном избиркоме.
"Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья", - зачитал текст заявления председатель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин.
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