Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии - избирком

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий глава Хакасии, принимавший участие в выборах главы региона от партии "Единая Россия", снял свою кандидатуру с выборов, сообщили в пятницу в региональном избиркоме."Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья", - зачитал текст заявления председатель избирательной комиссии Республики Хакасия