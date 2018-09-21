0
0
18
Новости

Самым безопасным городом в мире признан Абу-Даби

Добавить в избранное

22:40 21.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Абу-Даби признан самым безопасным городом в мире. Рейтинг составил сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений на планете.

Столица Объединённых Арабских Эмиратов названа самым безопасным городом, так как индекс преступности составил всего 13,63 процента. За ним последовали Доха в Катаре и швейцарский Базель. В десятку самых безопасных также вошли Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.

Москва в рейтинге безопасных городов мира оказалась на 184-м месте из 327. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:00 21.09.2018
Климкин признал риск отделения Закарпатья от Украины
0
110
21:20 21.09.2018
Порошенко подал в суд на Би-би-си
0
157
20:05 21.09.2018
Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии - избирком
0
217
20:00 21.09.2018
Францию атаковали тропические шершни
0
235
19:20 21.09.2018
"Альтернатива для Германии" поднялась на 2-е место в рейтинге популярности в ФРГ
0
284
18:40 21.09.2018
В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности
0
365
18:00 21.09.2018
Президент Сербии заявил, что не существует силы, способной заставить его признать Косово
0
341
17:32 21.09.2018
Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Мэй
0
352
17:12 21.09.2018
В РФ растет политическое насилие - доклад
0
350
17:00 21.09.2018
В Кремле опровергли сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20
0
361

Возврат к списку