Самым безопасным городом в мире признан Абу-Даби
22:40 21.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Абу-Даби признан самым безопасным городом в мире. Рейтинг составил сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений на планете.
Столица Объединённых Арабских Эмиратов названа самым безопасным городом, так как индекс преступности составил всего 13,63 процента. За ним последовали Доха в Катаре и швейцарский Базель. В десятку самых безопасных также вошли Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.
Москва в рейтинге безопасных городов мира оказалась на 184-м месте из 327. Говорит Москва
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