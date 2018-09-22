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Венгрия и Италия солидарны в вопросе санкций против РФ

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09:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что страны Евросоюза должны вести дискуссии по вопросу продления или отмены антироссийских санкций, а не продлевать их "автоматически". Здесь Венгрия солидарна с Италией, чей политический вес в этом отношении гораздо больше, заявил Сийярто в интервью телеканалу RT, вышедшем в эфир в пятницу.

"Мы ясно заявили, что необходим диалог и честная дискуссия о том, достигли санкции своей цели или нет. Давайте фактически рассмотрим, помогли ли они экономикам ЕС, российской экономике, или же помогли ли они подействовать на российскую экономику негативно, помогли ли они выполнению Минских соглашений, и так далее, а после того, как мы дадим честные ответы на честные вопросы, мы должны принимать решения относительно нашего будущего", - сказал Сийярто.

"Сегодняшнее правительство Италии, кажется, придерживается той же позиции: не должно быть автоматического продления санкций, необходимо провести обсуждение. А так как они - сильная страна и участник "Большой семерки" - менее крупному государству Европейского союза будет гораздо проще представлять эту позицию вместе с более сильным", - добавил глава МИД Венгрии.

Ранее о том, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России, заявлял премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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