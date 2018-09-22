СМИ: Пекин отказался от новых консультаций по торговым вопросам с США
10:15 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".
По версии источников издания, ранее планировалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. Перед этим в США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам. Издание утверждает, что власти КНР отказались от данных планов в свете заявления Вашингтона о введении новых пошлин на товары из Китая.
С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долларов. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме 267 млрд долларов.
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