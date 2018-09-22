ФРГ выступают против торговых предложений Мэй на переговорах о Brexit

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ заняло максимально жесткую позицию на переговорах о Brexit и выступает против предложения премьер-министра Терезы Мэй сохранить режим свободной торговли между ЕС и Великобританией только для товаров, но исключить из него сферу услуг. Об этом говорится в ответе МИД ФРГ на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге, сообщил в субботу немецкий журнал "Шпигель".

Как считают в кабмине ФРГ, такой режим свободной торговли "поставил бы в неудобное положение европейские компании относительно конкурентов". "Правительство ФРГ ясно дает понять что предложение Мэй по упорядоченному Brexit является неприемлемым", - цитирует "Шпигель" спикера "зеленых" по европейским делам Франциску Брантнер.

Издание также сообщило, что в Берлине спокойно относятся к варианту выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем и не считают, что это будет иметь серьезные последствия для германской экономики, в частности для рынка труда. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в Бундестаге.



