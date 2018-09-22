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США не имеет права вмешиваться с отношения КНР с РФ - Минобороны

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12:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выразили решительный протест в связи с санкциями США в отношении военных ведомств Китая, сотрудничающих с российскими оборонными компаниями. Об этом заявило в субботу Минобороны КНР.

"Мы выражаем по этому поводу решительный протест... Такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в документе, Китай и Россия поддерживают друг с другом регулярные контакты в области национальной обороны, не нарушая общепринятые нормы международного права. "США не имеют права вмешиваться в эти отношения", - говорится в заявлении.

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