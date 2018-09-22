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Жалоб на Ищенко не меньше чем на Тарасенко - Памфилова

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14:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия получила по итогам второго тура выборов главы Приморского края не меньше жалоб на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко не меньше жалоб, чем на выдвинутого "Единой Россией" врио губернатора Андрея Тарасенко, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Вы думаете, что жалоб на господина Ищенко меньше, чем на Тарасенко? Нет. И там большее количество от избирателей - на подкуп избирателей, на применение административного ресурса", - сказала Памфилова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Она добавила, что по ряду УИКов также поступали жалобы на членов комиссии от КПРФ, которые, согласно заявлениям, "мешали работать, агитировали за Ищенко, препятствовали при подсчете голосов работе комиссии". "Целый ряд случаев таких, таких жалоб много достаточно, и люди будут подавать в суд на него (Андрея Ищенко - прим. ТАСС)", - отметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, Ищенко получил на некоторых участках 100% голосов избирателей - нарушение, которое вменялось в вину его конкуренту Тарасенко. "Давайте будем честными: точно такие же 100% голосов на ряде участков за кандидата Ищенко", - сказала она.

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